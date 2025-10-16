Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
28 rb
Pen Tool
Ilustrasi
3,9 rb
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Proses
Alur kerja
Proses bisnis
Langkah
alur proses
mengalir
Proses
bisnis
perencanaan
Teknologi
ubah
langkah demi langkah
Peta proses
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
UX Indonesia
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alvaro Reyes
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nik
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karolina Grabowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
NEW DATA SERVICES
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Patrick Perkins
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Clayton Robbins
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Campaign Creators
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kelly Sikkema
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Júnior Ferreira
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
QArea Inc.
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
UX Indonesia
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Suzanne D. Williams
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Brands&People
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kaleidico
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kaleidico
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗