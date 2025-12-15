Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,3 rb
Pen Tool
Ilustrasi
272
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Produk ramah lingkungan
Pembersihan ramah lingkungan
pembersih alami
Ramah lingkungan
Produk ramah lingkungan
Berkelanjutan
Dekorasi rumah
pembersihan isi ulang
Produk pembersih
pembangunan berkelanjutan
Perawatan di rumah
Perlengkapan pembersih
Dapat diisi ulang
Content Pixie
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Rebecca Manning
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Sophie
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sophie
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sophie
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
EcoPanda
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sophie
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alex Shuper
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sophie
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sophie
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sophie
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Allison Saeng
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Rebecca Manning
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rebecca Manning
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rebecca Manning
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Planet Volumes
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Rebecca Manning
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Miska Sage
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rebecca Manning
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗