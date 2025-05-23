Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
330
Pen Tool
Ilustrasi
65
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Proaktif
aktif
Reaktif
prakarsa
perencanaan
kepala
prestasi
Inspirasi
strategi
konsep
persaingan
motivasi
keberhasilan
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Walls.io
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Brett Jordan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nicholas Kampouris
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
A. C.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Warren Sammut
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Warren Sammut
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aleksandr Zaitsev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Katelyn Perry
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
VENUS MAJOR
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hasmik Ghazaryan Olson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Walls.io
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Walls.io
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Walls.io
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Walls.io
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Walls.io
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wonderlane
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Walls.io
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗