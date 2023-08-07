Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,4 rb
Pen Tool
Ilustrasi
55
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Pria yang bekerja
pria di kantor
Pria di kantor
laki-laki
komputer jinjing
Kerja jarak jauh
Teknologi
bisni
Kewirausahaan
kacamatum
Produktivita
Konsentrasi
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
LinkedIn Sales Solutions
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Kyle Loftus
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Csaba Balazs
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Shivendu Shukla
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
hidde schalm
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jayant Chaudhary
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sincerely Media
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Polina Koroleva
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Shubhendu Mohanty
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Max Denisov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sincerely Media
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Brian J. Tromp
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Samuel Aboh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Javad Esmaeili
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sanni Sahil
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Divaris Shirichena
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tristan Ruark
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗