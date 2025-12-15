Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
3 rb
Pen Tool
Ilustrasi
180
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Pria kebugaran
Kebugaran
pria gym
Gym
wanita kebugaran
laki-laki
orang
gadis kebugaran
binaraga
olahraga
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Siamak
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anastase Maragos
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Akram Huseyn
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Giulia Squillace
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Aaron Brogden
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Michael DeMoya
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anastase Maragos
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Anastase Maragos
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Charles Gaudreault
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alonso Reyes
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Edgar Chaparro
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Siamak
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jakob Owens
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
omid armin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anastase Maragos
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lorenzo Hamers
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗