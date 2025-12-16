Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,2 rb
Pen Tool
Ilustrasi
67
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Pria duduk
laki-laki
Duduk
abu-abu
ja
manusium
orang
pakaian
biru
Anak laki-laki
pola
Model prium
Yunani
A. C.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Tasso Mitsarakis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dillon Kydd
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Taras Chuiko
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Evelyn Verdín
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Rochelle Gorts
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Haseeb Sandhu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Harry Shelton
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nina Zeynep Güler
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Daniel Lincoln
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Arzu Sendag
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Izzy Park
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmed
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Declan Sun
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fortune Vieyra
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vitalii Khodzinskyi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Colin + Meg
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Finn Hackshaw
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniel Lincoln
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Harry Shelton
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗