Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
176
Pen Tool
Ilustrasi
1
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Pria berpikir
laki-laki
Kontemplasi
manusium
Prium
ja
jendela
tenang
Ketenangan
potret
orang
minuman
kedamaian batin
Pablo Merchán Montes
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jovan Vasiljević
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Priscilla Du Preez 🇨🇦
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ali Jouyandeh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Thomas de LUZE
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Shivam Dewan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aurelien Romain
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Roberta Sant'Anna
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Qijin Xu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Shivam Tiwari
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jonas Kakaroto
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Daniel Schaffer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Priscilla Du Preez 🇨🇦
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jovan Vasiljević
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mike Santos
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
René DeAnda
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mike Santos
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗