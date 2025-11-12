Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
50
Pen Tool
Ilustrasi
3
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Ppt
Latar belakang ppt
latar
PowerPoint
presentasi
titik daya
kantor
latar belakang presentasi
kerja
biru
warna
situs web
desain
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jason Yuen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yuriy Kovalev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pawel Czerwinski
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Joanna Kosinska
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
N N
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joanna Kosinska
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wesley Tingey
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Joanna Kosinska
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kelly Sikkema
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joanna Kosinska
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Olivie Strauss
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Dominik Schröder
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
The Phope
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jess Bailey
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karolina Grabowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Patrick Tomasso
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Darren Nunis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
David van Dijk
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗