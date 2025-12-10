Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,9 rb
Pen Tool
Ilustrasi
47
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Potret samping
potret
Profil samping
hutan
lanskap
alam
muka
profil
orang
rakyat
abu-abu
pakaian
Frank Flores
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
César Rincón
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mathilde Langevin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Florian Krumm
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Frank Flores
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jessica Felicio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Arun
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Intenza Fitness
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kirill Balobanov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ashton Bingham
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Noah Blaine Clark
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Rick Monteiro
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mike Santos
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Velizar Ivanov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Frank Flores
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Rishabh Dharmani
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Suhyeon Choi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jeremie Aubut
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗