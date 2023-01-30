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Fellipe Ditadi
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Timur Shakerzianov
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Nicolas Lobos
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Les Taylor
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Andrej Lišakov
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Annie Spratt
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Shoham Avisrur
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Devin Santiago
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Leire Cavia
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The Deseronto Archives
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Gustavo Alves
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The New York Public Library
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Anita Austvika
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Resat Kuleli
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Roman Denisenko
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Museums Victoria
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Getty Images
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Europeana
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Roman Denisenko
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Europeana
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