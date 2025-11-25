Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,4 rb
Pen Tool
Ilustrasi
373
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Pose dinamis
Menimbulkan
orang
referensi
pose dinamis
gaya
menari
rakyat
wanitum
Editorial Mode
Fotografi Studio
gerakan
abu-abu
A. C.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Drew Colins
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Shlomi Platzman
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
DIEGO SÁNCHEZ
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Isabela Drasovean
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kateryna Hliznitsova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anastasia Chazova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Natalia Blauth
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
DIEGO SÁNCHEZ
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Luis Reynoso
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Elise Wilcox
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
A. C.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jay Soundo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexander Mass
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jay Soundo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrej Lišakov
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
DIEGO SÁNCHEZ
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Julee Juu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniel Adesina
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗