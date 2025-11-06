Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
324
Pen Tool
Ilustrasi
32
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Pola geometris
bentuk geometri
Geometri
segitiga
pola geometri
abu-abu
Minimali
pola
Desain modern
intan
batu
latar abstrak
seni abstrak
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ben McCloskey
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Akshar Dave🌻
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kendal
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Clark Van Der Beken
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
riccardo oliva
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
The New York Public Library
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Milad Fakurian
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Clark Van Der Beken
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
HI! ESTUDIO
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dhruv Weaver
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ben McCloskey
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
A. C.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mitchell Luo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Maya Alexa G. Romero
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Milad Fakurian
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Clark Van Der Beken
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sajad Fi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mitchell Luo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Austin Hervias
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗