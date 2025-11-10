Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
5,1 rb
Pen Tool
Ilustrasi
114
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Pohon kaktus
Kaktu
tanam
Lezat
alam
Tanaman kaktu
Duri
botani
kaktus hijau
tekstur
pola
Makro
Botani
Janke Laskowski
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Justus Menke
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jannet Serhan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Carter Ledford
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anita Austvika
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mike Pierson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jannet Serhan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kasidee Karsten
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Unsplash+ Community
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jannet Serhan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
DA Studios
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ngan Lee
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hans
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Raquel Fereshetian
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Addie Coffield
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pedro Vit
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anita Austvika
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Victor Rutka
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
johanna schrag
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jannet Serhan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗