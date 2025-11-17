Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
6,7 rb
Pen Tool
Ilustrasi
64
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Pohon cemara
Spruce
pinus
pohon cemara
pohon
pinu
alam
hutan
Conifer
Natal
Josh Hild
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Chris Bair
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yoksel 🌿 Zok
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ibrahim Alqudsy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ben Kupke
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Olga Prudnikova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alina and David
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ales Krivec
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Volodymyr Fedorychak
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Eugene Golovesov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Eugene Golovesov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sarlote Laura Jevdokimova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Leslie Saunders
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ilya Chunin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Anastasiya Romanova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Maria Willow
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dmitry Burdakov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗