Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
5,7 rb
Pen Tool
Ilustrasi
13
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Pohon beringin
beringin
pohon
pohon mangga
Ambil Pohon
Pohon mengintip
mangga
teratai
pohon kelapa
alam
daun
hutan
Joe Eitzen
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Fallon Michael
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Brandon Green
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jeremy Bishop
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dario Brönnimann
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jessica Wong
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Emma Henderson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
niko photos
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joe Eitzen
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Zoshua Colah
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Michael Olsen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kevin Young
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ravi Sharma
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Rob Mulally
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Neelakshi Singh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zoshua Colah
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
laura adai
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Gilly Stewart
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
David Clode
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tyler Mower
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗