Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,5 rb
Pen Tool
Ilustrasi
46
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Plum
bunga plum
pohon plum
buah
aprikot
persik
warna plum
ceri
plum hijau
pir
masa
Plum
ara
laura adai
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Alexandra Kikot
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
charlesdeluvio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nadeykina Evgeniya
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Olivie Strauss
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
vijay verma
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joanna Derks
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kate Laine
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Monika Borys
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jason Leung
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ed O'Neil
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Liar Liur
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anita Austvika
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Svitlana
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Monika Grabkowska
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kier in Sight Archives
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anita Austvika
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
jasper benning
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
John Cameron
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rodion Kutsaiev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗