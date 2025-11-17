Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
10 rb
Pen Tool
Ilustrasi
829
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Piring buah
buah
Buahan
lanskap
piring buah
langit
makanan
sehat
piring
jeruk
Kesehatan
mangga
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Brenda Godinez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Debby Hudson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rebecca Hansen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Monika Grabkowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Brooke Lark
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Christian Wiediger
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rebecca Hansen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Monika Grabkowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Cecilia Par
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Brooke Lark
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rebecca Hansen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Summer Time
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Debby Hudson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Evelien Van Den Brink
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ксения Лапшина
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Olivie Strauss
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Laura Paraschivescu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ricardo Díaz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Romain Briaux
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗