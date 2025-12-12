Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
35
Pen Tool
Ilustrasi
17
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Pinjaman usaha
Pinjaman
bisnis
Pinjaman Usaha
Perencanaan keuangan
investasi
bisni
perencanaan
Pertemuan bisni
sepakat
keuangan pribadi
Keuangan
literasi keuangan
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Adeolu Eletu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
fr0ggy5
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Erik Mclean
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Erik Mclean
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bernd 📷 Dittrich
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Justin Ziadeh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Bernd 📷 Dittrich
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Erik Mclean
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
POURIA 🦋
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Zhalgas Sagyn
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
David Clode
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Teslariu Mihai
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Erik Mclean
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jennie Razumnaya
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗