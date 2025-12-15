Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
17 rb
Pen Tool
Ilustrasi
425
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Pines
pohon pinus
pinus
hutan
hutan pinus
Pine
alam
abu-abu
pohon
Hiking
Pohon
Dario Brönnimann
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ali Kazal
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Michele Purin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Toru Wa
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mathilde Langevin
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
🆂🅴🆁🅶🅴🅾️🅽
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mari Potter
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mathias Bach Laursen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ales Krivec
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ali Kazal
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tom Öhlin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Darius Cotoi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshua Earle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Niya Shao
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Olivia Brewer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aleksei Tertychnyi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Michael
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Allie Witte
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anastasiya Romanova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗