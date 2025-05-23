Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
22
Pen Tool
Ilustrasi
0
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Pinay
filipina
wanita filipina
pakaian
perempuan
orang
manusium
fotografi
Gaun
gaya
Foto
potret
Planet Volumes
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Vasi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
ethan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Colorblind Photography
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jordan González
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Rainier Ridao
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rainier Ridao
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
hellojardo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Woliul Hasan
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
hellojardo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joyce Romero
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vasi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Woliul Hasan
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Vasi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Shane Drummond
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vasi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Woliul Hasan
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Gem Salcedo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
sono bono
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vasi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗