Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
863
Pen Tool
Ilustrasi
5
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Peternakan musim dingin
musim dingin
peternakan
salju
pedesaan
Pedesaan
Luar
alam
Bersalju
dingin
anak
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Robert Thiemann
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Kelly Sikkema
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cheryl Graham
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
laura adai
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Scott Ymker
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jillian Amatt - Artistic Voyages
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Laura Roberts
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Luke Thornton
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Daniel Charles Hextall
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kealan Gottshall
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Thomas Elliott
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
laura adai
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ciprian Pardău
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jillian Amatt - Artistic Voyages
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
David Clark
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Aleksei Agafonov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Call Me Fred
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Giuli Canderle
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗