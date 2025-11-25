Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
5,5 rb
Pen Tool
Ilustrasi
585
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Pesta koktail
pesta
koktail
pesta makan malam
Koktail
Bersulang
bar koktail
Jaringan
Pesta Bisnis
pesta anggur
sampanye
jam koktail
minum
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Alex Voulgaris
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alyona Yankovska
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Antenna
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sexto Abismo | Ginebra Surrealista
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sexto Abismo | Ginebra Surrealista
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Michael Discenza
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Katelyn Perry
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Olena Bohovyk
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gabriella Clare Marino
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lawrence Krowdeed
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Fábio Alves
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Frames For Your Heart
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Quan Nguyen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Leire Cavia
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Durenne Loris
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Laure Noverraz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kelsey Chance
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗