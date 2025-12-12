Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
2,7 rb
Pen Tool
Ilustrasi
28
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Perpustakaan gelap
perpustakaan
akademisi gelap
Perpustakaan Akademi Gelap
Buku gelap
gelap
Perpustakaan Lama
buku
Buku
universita
8machine _
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Henry Be
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jez Timms
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jez Timms
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexander Mils
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Henry Be
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Henry Be
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Peter Herrmann
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexander Mils
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Anastasia Meraki
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Henry Be
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
kevin laminto
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Giammarco Boscaro
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rui Silva sj
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Giammarco Boscaro
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexander Mils
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Thomas Kelley
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Eléonore Bommart
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Chad Greiter
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗