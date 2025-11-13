Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
3,8 rb
Pen Tool
Ilustrasi
23
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Pernikahan india
Pernikahan India
pernikahan
Pernikahan
Pengantin India
orang
pakaian
India
manusium
gaun pengantin
fotografer pernikahan
wanitum
Aditya Saxena
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
AMISH THAKKAR
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
iKshana Productions
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
AMISH THAKKAR
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
shades by 43
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vitaliy Lyubezhanin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Abhay Patel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Vishal Singh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aakifah Shaikh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
iKshana Productions
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Margaret Jaszowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Raj Rana
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anmol Gadataranavar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
AÉNL Weddings
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Benita Elizabeth John
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
AÉNL Weddings
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
AÉNL Weddings
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗