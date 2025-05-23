Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
4,9 rb
Pen Tool
Ilustrasi
129
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Perjalanan bus
bis
bepergian
transportasi
Bus wisata
Bus perjalanan
kendaraan
bi
pelatih
jalan
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Annie Spratt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Juan Encalada
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jonathan Borba
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ash Gerlach
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jonathan Borba
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Egor Litvinov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Church of the King
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mario Sessions
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jonathan Borba
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kamran Abdullayev
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Andreas Rasmussen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Parul Gupta
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
chan lee
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmed
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mike Kotsch
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sarah Noltner
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marco Antonio Casique Reyes
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗