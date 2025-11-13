Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
166 rb
Pen Tool
Ilustrasi
2,6 rb
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Perjalanan
Bepergian
alam
Wallpaper 4k
wallpaper desktop
petualangan
Bali
pantai
bandara
Jepang
pesawat terbang
hotel
Samsung Memory US
Memory that fuels creativity ↗
Dipromosikan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jörg Angeli
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Tom Barrett
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Luca Bravo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tobias Reich
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Pietro De Grandi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dino Reichmuth
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
NEOM
Made to Change ↗
Dipromosikan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
A. C.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mesut Kaya
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jack Ward
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
NEOM
Made to Change ↗
Dipromosikan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexander Mils
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
ian dooley
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Samsung Memory US
Memory that fuels creativity ↗
Dipromosikan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Benjamin Voros
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
yousef alfuhigi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alex Azabache
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Eva Darron
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗