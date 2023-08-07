Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
3,1 rb
Pen Tool
Ilustrasi
60
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Perhiasan emas
emas
Perhiasan
perhiasan perak
kalung emas
perhiasan emas
cincin emas
Perhiasan berlian
kalung
aksesori
Gelang emas
Ruan Richard Rodrigues
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Syed F Hashemi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vaibhav Nagare
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gabrielle Henderson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karolina Grabowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nataliya Melnychuk
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ruan Richard Rodrigues
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gary Yost
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Segal Jewelry
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nataliya Melnychuk
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mariano Rivas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karolina Grabowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Anastasia Anastasia
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Max Ducourneau
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
king kong
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ruan Richard Rodrigues
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Tahlia Doyle
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Eric Fung
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alex Azabache
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗