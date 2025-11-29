Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
983
Pen Tool
Ilustrasi
0
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Perguruan tinggi kekaisaran london
Perguruan Tinggi Kekaisaran
Perguruan Tinggi Universitas London
London
Universitas Oxford
Oxford
kotum
bangunan
arsitektur
Inggri
Perkotaan
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ruben Hanssen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Naveed Janmohamed
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anthony DELANOIX
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Polina Kuzovkova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
David Xeli
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Benjamin Davies
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anthony Tilke
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Johen Redman
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Johen Redman
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Johen Redman
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Beyza Kaplan
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Batuhan Karasakal
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Metin Ozer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alina Röttger
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cphotos
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Aline Colosso
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alican Bakay
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
london.nanzhi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗