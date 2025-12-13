Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
8,1 rb
Pen Tool
Ilustrasi
1 rb
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Perencanaan kota
bangunan gelap
Perencanaan Kota
Perkotaan
desain perkotaan
peta
kota
arsitektur
Desain modern
Bangunan Asia
arsitektur spiral
arsitektur elegan
Gis
Cash Macanaya
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Denys Nevozhai
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Stuart Frisby
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pedro Miranda
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cash Macanaya
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
CHUTTERSNAP
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Collab Media
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tobias
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cash Macanaya
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Shai Pal
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Samule Sun
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ryoji Iwata
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hans
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Alexandr Bormotin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Patrick Federi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Breno Assis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yunus Tuğ
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Cosmic Timetraveler
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Museums of History New South Wales
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lucas Gallone
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗