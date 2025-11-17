Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
67
Pen Tool
Ilustrasi
16
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Percikan ulang
Wallpaper
alam
bepergian
matahari terbenam
hitam
abstrak
langit
Wallpaper 4K
laut
Islam
Buka percikan
hijau
Yianni Mathioudakis
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Thanuj Mathew
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Thanuj Mathew
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
JOHN TOWNER
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pramod Tiwari
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Thanuj Mathew
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Thanuj Mathew
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Thanuj Mathew
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Resource Database
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Vinayak Sharma
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshua Parecattil
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Thanuj Mathew
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
George Dagerotip
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
imaad whd
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Thanuj Mathew
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bilali Esmir
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
beyza yurtkuran
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Luca Bravo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Thanuj Mathew
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Topique SL
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗