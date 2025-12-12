Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,4 rb
Pen Tool
Ilustrasi
12
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Perbaikan sepeda
toko sepeda
mesin
Perbaikan sepeda motor
sepeda
Perbaikan Sepeda
Perbaikan Sepeda Motor
kendaraan
roda
lokakarya
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Bohdan Kadun
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tom Conway
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Taylor Smith
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Michael Martinelli
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Egor Myznik
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bohdan Kadun
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Taylor Smith
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wayne Bishop
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bohdan Kadun
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Natalia Blauth
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Manny Becerra
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bohdan Kadun
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tom Conway
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
A. C.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Chris Becker
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bohdan Kadun
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Glenn Carstens-Peters
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗