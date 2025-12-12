Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
377
Pen Tool
Ilustrasi
55
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Perbaikan alat
alat
perbaikan mesin cuci
pelanggan
memperbaiki
perbaikan kulkas
Peralatan
dapur
perbaikan rumah
Memperbaiki
laki-laki
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Naomi Hébert
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Amin Hasani
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Emmanuel Ikwuegbu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Blaz Erzetic
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kumpan Electric
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Theme Photos
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Shot By Joe
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Emmanuel Ikwuegbu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Amir M. Mohamadi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Amir M. Mohamadi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Salar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Abolfazl Pahlavan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Raúl Gómez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ratapan Anantawat
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yung Chang
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗