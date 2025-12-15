Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
8 rb
Pen Tool
Ilustrasi
830
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Perawatan pasien
sabar
Kesehatan
dokter pasien
peduli
rumah sakit
Medis
perawat
dokter
perawatan kesehatan
orang
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
National Cancer Institute
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Julia Taubitz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
National Cancer Institute
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Tom Claes
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Matheus Ferrero
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dominik Lange
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
National Cancer Institute
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aditya Romansa
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
TopSphere Media
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
A. C.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
National Cancer Institute
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Olga Kononenko
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hush Naidoo Jade Photography
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Huyen Pham
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bagoes Ilhamy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vitaly Gariev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗