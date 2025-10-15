Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
6,2 rb
Pen Tool
Ilustrasi
590
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Perawatan kulit
Produk perawatan kulit
perawatan kulit
kulit
kecantikan
produk perawatan kulit
Perawatan rambut
Kosmetik
Makeup
Perawatan Kulit Wajah
orang
Spa
peduli
Karolina Grabowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Fleur Kaan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kimia Zarifi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sunny Ng
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
engin akyurt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fleur Kaan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nataliya Melnychuk
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Virginia Marinova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Viva Luna Studios
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Enecta Cannabis extracts
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kelsey Curtis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karolina Grabowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Icons8 Team
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cheyenne Doig
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mathilde Langevin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Rosa Rafael
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nataliya Melnychuk
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Maddi Bazzocco
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗