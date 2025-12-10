Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,8 rb
Pen Tool
Ilustrasi
3
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Perang ukraina
Ukraina
Adalah
Tentara Ukraina
Bendera Ukraina
Prajurit Ukraina
Kyiv
Militer Ukraina
Perang Gaza
Ukraina Rusia
Gaza
Putin
Andrew Petrischev
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jade Koroliuk
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alex Fedorenko
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anzhela Bets
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexander Mils
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Julia Rekamie
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anastasiia Krutota
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ivan Skorovarov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexander Mils
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sonia Dauer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jade Koroliuk
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vony Razom
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Valeriia Miller
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Maryna Yanul
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Maksym Pozniak-Haraburda
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gayatri Malhotra
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrew Petrischev
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Anzhela Bets
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anzhela Bets
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vony Razom
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗