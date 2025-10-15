Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
785
Pen Tool
Ilustrasi
7
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Perang gaza
Gaza
Jalur Gaza
Palestina
Anak-anak Gaza
Adalah
Perang Palestina
Gaza Palestina
Perang Ukraina
Penghancuran Gaza
Alex Shuper
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mohammed Ibrahim
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Emad El Byed
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Emad El Byed
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nat
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Emad El Byed
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mohammed Ibrahim
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mohammed Ibrahim
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mohammed Ibrahim
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
khalid kwaik
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Emad El Byed
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Resource Database
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Emad El Byed
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mohammed Ibrahim
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mohammed Ibrahim
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alex Shuper
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Emad El Byed
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
khalid kwaik
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mohammed Ibrahim
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗