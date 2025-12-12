Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
558
Pen Tool
Ilustrasi
36
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Penyembuhan alam
Penyembuhan
alam
tenang
hutan
sinar matahari
kecantikan alam
Ketenangan
Luar
tenteram
lantai hutan
fotografi alam
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Noah Buscher
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marea Wellness
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Justin Dream
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshua Earle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Illiya Vjestica
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Juan Giraudo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
David Clode
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nugroho Winaryo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nugroho Winaryo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aarón Blanco Tejedor
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fellipe Ditadi
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Benjamin Wedemeyer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aarón Blanco Tejedor
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dolunay laylay
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ales Krivec
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
David Wanjohi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aarón Blanco Tejedor
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Michael Walk
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗