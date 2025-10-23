Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,2 rb
Pen Tool
Ilustrasi
20
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Penyanyi wanita
penyanyi
pemusik
musik
mikrofon
performa
perempuan
panggung
Bernyanyi
wanitum
konser
gereja
Wesley Tingey
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Markus Spiske
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Harry Shelton
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Elizeu Dias
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jason Buscema
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Claudia Raya
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jules D.
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
A. C.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Alexander Wark Feeney
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Michael Heise
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Michael Heise
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aditya Saxena
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Michael Heise
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Michael Heise
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Luis Morera
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Luis Morera
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Luis Morera
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Clint Patterson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗