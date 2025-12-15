Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1 rb
Pen Tool
Ilustrasi
15
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Pengusaha wanita
kerja
wanita kulit berwarna
bisni
Pengusaha
Wanita dalam teknologi
batang wanitum
Teknolog
Desainer UX
Insinyur perangkat lunak
Pengembang perangkat lunak
desainer web
insinyur
A. C.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Christina @ wocintechchat.com
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Christina @ wocintechchat.com
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Christina @ wocintechchat.com
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Christina @ wocintechchat.com
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Christina @ wocintechchat.com
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Christina @ wocintechchat.com
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hatice Baran
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
LinkedIn Sales Solutions
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Christina @ wocintechchat.com
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Amy Hirschi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
JSB Co.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Christina @ wocintechchat.com
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Christina @ wocintechchat.com
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Amy Hirschi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Christina @ wocintechchat.com
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Christina @ wocintechchat.com
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Christina @ wocintechchat.com
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗