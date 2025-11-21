Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
960
Pen Tool
Ilustrasi
21
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Pengiring pengantin
pengantin pria
pengiring pengantin
pernikahan
pengantin
pesta pernikahan
pakaian
gaun
Gaun
bunga
gaun pengantin
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Katelyn MacMillan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Taylor Gray
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jennifer Kalenberg
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Joeyy Lee
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kari Bjorn Photography
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andre Hunter
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Collins Lesulie
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jeremy Budiman
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andres Molina
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Asdrubal luna
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Collins Lesulie
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Briana Autran
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sincerely Media
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Asdrubal luna
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jose M. ayala
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Joeyy Lee
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wedding Photography
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joeyy Lee
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗