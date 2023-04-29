Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
6,9 rb
Pen Tool
Ilustrasi
36
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Penggantian atap
perbaikan atap
atap
Atap
pembangunan
Puncak gedung
perbaikan rumah
pekerja konstruksi
bangunan
Amerika Serikat
biru
Ahmet Kurt
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Raze Solar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Raze Solar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zohair Mirza
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Zohair Mirza
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Y M
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zachary Keimig
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fellipe Ditadi
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Raze Solar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Raze Solar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Chandler Cruttenden
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Raze Solar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Raze Solar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Raze Solar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Compagnons
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Paddy Pohlod
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Immo Wegmann
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗