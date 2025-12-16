Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
98
Pen Tool
Ilustrasi
2
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Pengecer
retail
Pengecer
toko
berbelanja
Terapi ritel
Konsumerisme
toko pakaian
Pengiriman
tas belanja
ritel online
e-niaga
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Krisztina Papp
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Markus Spiske
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ruben Talavera
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jeyakumaran Mayooresan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jack McPake
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kenjiro Yagi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Victor Karzhanov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Arlind Photography
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Freddy Do
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Chris Vitor
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dhiraj Chouhan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jae
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Andrew Leu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mustafa Turhan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
mk. s
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗