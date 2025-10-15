Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,5 rb
Pen Tool
Ilustrasi
162
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Pengawasan video
kamera keamanan
Pengawasan
keamanan
kamera
abu-abu
video
dinding
Privasi
bank
mata-matum
Mike Hindle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Alex Knight
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Possessed Photography
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pawel Czerwinski
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mohamed Nohassi
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Arno Senoner
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bernard Hermant
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lianhao Qu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Paris Bilal
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Siarhei Horbach
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bermix Studio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alan J. Hendry
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Levi Meir Clancy
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Florian Olivo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Justus Menke
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ibrahim Rifath
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mohamed Nohassi
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Possessed Photography
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Maxim Hopman
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kevin Kandlbinder
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗