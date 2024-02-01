Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
55 rb
Pen Tool
Ilustrasi
8,4 rb
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Pengawasan
Pengawas
Mentor
Pengawasan klinis
dukung
rapat
Pembinaan
terapi
Pendampingan
peduli
perawatan kulit
Kesehatan
tangan
Mathilde Langevin
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
National Cancer Institute
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rod Long
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dominik Lange
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mathilde Langevin
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Icons8 Team
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Florian Olivo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Julia Taubitz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Marco J Haenssgen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Julia Taubitz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Centre for Ageing Better
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karolina Grabowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Susan Wilkinson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Julia Taubitz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Diana Polekhina
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mathilde Langevin
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Arlington Research
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fleur Kaan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nataliya Melnychuk
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗