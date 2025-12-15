Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
225
Pen Tool
Ilustrasi
5
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Pendidikan vokasi
Pelatihan kejuruan
pendidikan
Teknologi
teknik
lokakarya
matematika
sekolah
tukang
Gear
Remaja
tenaga kerja terampil
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jeswin Thomas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jeswin Thomas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
PTTI EDU
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrej Lišakov
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Edwin Petrus
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
David Lartey
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jawadul Islam
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
David Lartey
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Edwin Petrus
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fajar Herlambang STUDIO
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nina Zeynep Güler
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Edwin Petrus
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Publikasi SMKN 1 Cibadak
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fajar Herlambang STUDIO
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kristaps Grundsteins
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
SMKN 1 Gantar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Septian setiawan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗