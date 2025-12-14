Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
100
Pen Tool
Ilustrasi
111
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Pendidikan ai
pendidikan
Kecerdasan buatan
AI dalam Pendidikan
Pembelajaran AI
Pendidikan Kecerdasan Buatan
Guru AI
Ruang Kelas AI
Sekolah AI
Teknologi
Belajar
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Andrea De Santis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Compare Fibre
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Emiliano Vittoriosi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Andrea De Santis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Emiliano Vittoriosi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Emiliano Vittoriosi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Emiliano Vittoriosi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jorge Zapata
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Giulia Squillace
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Daniil Komov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Saj Shafique
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Saj Shafique
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
prashant hiremath
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Matúš Gocman
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Carlos Gil
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗