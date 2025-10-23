Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
3,3 rb
Pen Tool
Ilustrasi
286
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Pendidik
Guru
guru
pendidikan
ajaran
sekolah
kela
Belajar
universita
papan tuli
belajar
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
ThisisEngineering
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kenny Eliason
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tim Mossholder
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrej Lišakov
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ravindra Dhiman
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Keith Lazarus
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Seema Miah
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yunus Tuğ
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Masjid MABA
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
ROBIN WORRALL
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jametlene Reskp
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Fajar Herlambang STUDIO
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Masjid MABA
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vitaly Gariev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yunus Tuğ
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Chase Chappell
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Brayden George
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Chase Chappell
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗