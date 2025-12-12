Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
59
Pen Tool
Ilustrasi
7
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Pencarian gambar
mencari
citra
abu-abu
pencarian online
Teknologi
lup
Pemasaran Digital
hutan
Mencari
gambar latar
Desain Grafi
Philip Oroni
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Stephen Phillips - Hostreviews.co.uk
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Georgia de Lotz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rohit Choudhari
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Neelakshi Singh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lorin Both
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Piyush Joshi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Allison Saeng
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Peyman Farmani
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bohdan Stocek
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yong Chuan Tan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Amanda Canas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
julien Tromeur
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Neelakshi Singh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Neelakshi Singh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Amanda Canas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Neelakshi Singh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗