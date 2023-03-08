Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
12 rb
Pen Tool
Ilustrasi
102
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Pencahayaan sekitar
Suasana
Pencahayaan
lampu
senter
Iluminasi
lampu langit-langit
desain pencahayaan
Interior
ringan
Minimali
panggung
Frank Albrecht
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
yuna huang
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bernd 📷 Dittrich
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Redd Francisco
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Clem Onojeghuo
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Meritt Thomas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rohit Tandon
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Matt Richmond
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Robert Haverly
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bundo Kim
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jason Leung
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Almas Salakhov
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Geunchan Lee
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Liana S
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
MonkWork
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yevhenii Deshko
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Clevenider Petit
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexandr Popadin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
lesha tuman
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗