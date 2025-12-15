Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
733
Pen Tool
Ilustrasi
1
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Penang
Jembatan Penang
Langkawi
Kuala Lumpur
Malaysia
makanan pulau pinang
Bukit Penang
Kota George
Penang, Malaysia
Penang Malaysia
Pantai Penang
Melaka
Singapura
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Yaopey Yong
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
ONG WEI
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Geraldine Ng
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshua Kettle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Yaopey Yong
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
SR
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Keith Chan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jiachen Lin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Geraldine Ng
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
fidel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshua Kettle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Steve Douglas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yaopey Yong
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kelvin Zyteng
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
A. C.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Wan San Yip
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Geraldine Ng
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nimalan nims
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗